Geçen yıl başarılı bir şekilde VPP’yi duyuran Vertiv, EMEA bölgesindeki kanal iş ortağı tabanını ve var olan iş ortaklarının sayısını on kat artırdı. Yeni partner ilişki yönetimi (PRM) sistemi ve gelişmiş partner portal, Vertiv iş ortaklarının yeni satış ve pazarlama araçları, online eğitimler ve sertifikasyon, ürün seçme ve yapılandırma araçları gibi ihtiyaçlarıyla ilgili özel eğitimlerden hemen faydalanmalarını sağlayacak. Yeni araç portföyü, partnerlerin önemli yeteneklerini ve bilgilerini geliştirerek, artan iş fırsatlarıyla beraber farklılaşma ve karlılık konusunda önemli bir avantaj yakalamalarını sağlamak için tasarlandı.

Vertiv EMEA Kanal Satış Direktörü Joachim Fischer, “Küresel telekom operatörlerinin üçte birinden fazlasının 2021’de 5G hizmetleri vermeyi hedeflemeleri ile dijitalizasyonun hız kazandığını ve 5G’nin çok yakında gerçeğe dönüşeceğini görüyoruz. Gelişmiş partner programımız, iş ortaklarımızın sınıfının en iyisi ürün ve hizmetlerle teknolojik gelişmelerin ortaya çıkaracağı sınır bilişim kurulumları gibi zorlukların üstesinden gelmesini sağlayacak. Tanıtıldığından bu yana harika geçen bir yılın ardından, VPP’nin geleceği için çalışmaya ve kanal iş ortaklarımızın mükemmeliyeti için en yüksek düzeyde destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni ürün portföyü, Vertiv’in BT teknolojileri ve hizmetlerinden oluşan kapsamlı portföyünü geliştirerek, tek noktadan alabilecekleri esnek ve tam kabin çözümlerini güçlendiriyor. Bu çözümler arasında aşağıdaki yenilikler yer alıyor:

Yeni Vertiv VRC IT Kabin Soğutma Ünitesi, ufak sunucu odalarında, ağ dolaplarında ve sınır bilişim noktalarındaki kritik ekipmanlar için özel tasarlanan Vertiv Liebert CRV Row Soğutma Ünitesi’nin dahili ve ayrı olarak bulunduğu modellerinden oluşuyor. Sistemler eşsiz bir şekilde yük eşleştirme, değişken kapasitede kompresör ve fan kullanarak, BT kabinleri endüstrisinin en yüksek kapasiteli, en verimli soğutma ünitelerini oluşturuyor. Vertiv VRC, kurulum, başlangıç yanıt süresi ve önleyici bakımın da aralarında olduğu tam servis paketi ile tamamlanıyor.

Vertiv Geist Rack rPDU, esnek priz bağlantısı ve kolay kablo yönetimi için yeni bir 2’si 1 arada kombinasyonunu taşıyor. Geist rPDU ailesine yeni eklenen Geist UPDU ise dünyanın farklı noktalarında çoklu kurulum ihtiyacı olan müşterilerin çeşitli kurulumlar yapabilmesini sağlayan inovatif bir evrensel giriş soketi taşıyor. Teknoloji ve iş ihtiyaçları değişse bile, kabindeki tüm cihazlar için tek noktadan uzaktan izleme ve kontrol imkanı sağlayan Geist rPDU’nun izleme özellikleri güncellenebiliyor. Geist UPDU modelleri, gelişmiş performans dinamik BT alanları yönetimini mümkün kılarken, dünya genelinde satın alma ve anında kurulum süreçlerine hız kazandırıyor. Vertiv Ayrıca, Geist rPDU serisi, Vertiv Dağıtım Güvencesi servis paketini içeriyor.

Yüksek verimli tek fazlı UPS çözümleri Vertiv Liebert GXT5ve inovatif Vertiv EDGE line-interactive UPS, EMEA kanalında Ağustos sonunda bulunabilecek. Ayrıca, Vertiv’in Yaşam Döngüsü Güç Güvencesi Servisleri, küçük BT tesislerine rahat ve fiyat avantajlı güç sevkiyatı sağlıyor. Sınır bilişim kurulumlarının kullanım ve önemi arttıkça, Vertiv’in beş yıllık koruma planı da küçük BT tesislerini koruyarak, kritik sistemlerde ortaya çıkabilecek anomalilerin erken tespitini sağlayan gerçek zamanlı görünürlük sağlıyor.

Ekim’de tanıtılması hedeflenen Vertiv Avocent ACS 8000 Gelişmiş Konsol Sunucusu, hücresel yetenekleri, Vertiv’e ve üçüncü taraflara ait ekipmanların akıcı ve entegre biçimde uzaktan yönetimini sağlayarak, kablosuz internet bağlantısı bulunmasa bile, uzak noktalardaki ağ operasyonlarının verimli ve güvenli olmasını sağlıyor. Vertiv, geçen yıl IHS Markit’in uzak BY yönetim çözümlerinde küresel olarak 1 numaralı tedarikçi oldu. 720 milyon dolar büyüklüğündeki Pazar, sınır bilişim ve uzak BT hizmetleriyle güçlü bir şekilde büyümesini sürdürüyor.

Tüm bu teklifler, EMEA’daki iş ortaklarının Vertiv Teşvik Programme (VIP) kapsamında daha fazla puan kazanarak, bu puanları hızlı biçimde ödüllere dönüştürmelerini sağlıyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren, VIP+ adlı daha gelişmiş bir program, iş ortaklarına gümüş, altın ve platin üyelikler üzerinden, daha düşük giriş bariyerleri, proje sonrası ek teşvikler ve belirli paketlerde daha yüksek dönüşler gibi ek faydalar sağlayacak. Programa yapılacak eklentiler, daha fazla iş ortağının kendi istedikleri hızda önemli yeteneklerini ve bilgi düzeylerini geliştirmelerini ve programdan faydalanmalarını sağlayacak.

BurhanTec Finans ve Satın Alma Müdürü Murtaza Loka da konuya ilişkin şunları söyledi: “Vertiv’in birinci kalite ve küresel ölçekte sunduğu uçtan uca ürün gamı, onlarla çalışmamız için üzerine çok da düşünmeden karar vermemizde etkili oldu. Bu çalışma, Vertiv'in sunabildiklerinden çok daha fazla faydalanmamızı sağlayan bir dizi avantajla birlikte Vertiv İş Ortağı Programı tarafından önemli ölçüde artırıldı.