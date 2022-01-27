Veterinerin kurtardığı rakun, sosyal medya yıldızı oldu

Posta.com.tr | Çocuklar tarafından henüz bebekken bulunan dişi bir rakun olan Fritzi, veteriner Mathilde Laininger ve and Nadja Michael ile birlikte Berlin’de yaşıyor. Fritzi the Rescue Raccoon adlı Instagram hesabıyla 100 bin takipçiye ulaşan sevimli Fritzi’nin, diğer rakun arkadaşları Marvin ve Paul ile köpek arkadaşı Anouk, kedi arkadaşları Bruno ve Miro ile yaşantısından kesitler paylaşılıyor.

Veteriner Mathilde Laininger “Rakunlar kediler kadar evcildir ve kesinlikle evi alt üst edebilirler. Bir rakun, biberonla beslendiği zaman insanlara çok güvenir” diyor.

Laininger’ın evinde rakun beslemek için özel izni var ancak evini bir hayvan barınağı olarak görmediğini ve sadece tedavi etmesine izin verilen hayvanlara bakacağını söyledi. Öte yandan, şehrinde bir rakun derneği oluşturmayı istediğini söyledi.

Fritzi’nin diğer bakıcısı Nadja Michael, “Pandemi kısıtlamalarından önce, zamanının çoğunu açık havada yüzmek için nehre gitmek, dağa tırmakmak ya da sıcak havalarda doğal yerlere seyahat etmekte harcıyordu. Fritzi en çok üzüm ve fındıkların yanında kuru hurma ve avokado seviyor. Biraz utangaç ancak insanlar biraz fıstık getirdiklerinde herkesi sevebileceğini bilmiyor. Kedilerin yatağının tadını uzun süre çıkarmadan önce köpek Anouk ile oymayı seviyor.

Rakunlar Almanya’nın yerlileri değildir. Kuzey Amerika’dan kürkleri için getirildiler ve son birkaç yılda binlercesi Almanya’nın ormanlarından şehirlere göç etti. Bugün rakunlar, Avrupa’nın her yerine yayılıyor.

Vahşi doğada, Ocak'tan Haziran'a kadar süren üreme mevsimi dışında yalnız hayvanlardır. Et ve sebze yerler ve çekirge, fındık, orman meyvesi, fare, sincap ve kuş yumurtalarını severler.

Rakunlar fırsatçı, gece beslenen ve ele benzeyen patileri sayesinde çöp tenekelerinden ve komşulardan yemek çalmakta ustadır.

Fritzi gibi dişiler genellikle yılda bir kez 3 ila 7 yavru doğurur. Gebelik süreleri yaklaşık 2 aydır. Yavrular ilk kışlarını anneleriyle birlikte geçirirler, ardından ilkbaharda kendi başlarına dışarı çıkarlar.

Yetişkin bir rakunun ağırlığı 6 ila 18 kilo arasındadır, kuyrukları dahil boyları ise neredeyse 1 metredir.







