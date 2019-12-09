VEYasin’den yıllar sonra rap albüm geldi

VEYasin’in başında olduğu Kamp Records’tan yayımlanan ilk proje olma özelliği taşıyor. Türkiye rap tarihine Mode XL grubu ile adını yazdıran ve son yılların çok konuşulan projesi Hey! Douglas’ın yaratıcısı VEYasin, uzun süre ara verdiği rap müziğe üç güçlü şarkıyla dönüş yaptı. “FORMAT #1”de yer alan şarkılar şöyle:

1-Baksen

2-Dandandılar

3-Dolap





Türkiye’nin en önemli müzik prodüktörlerinden biri olarak gösterilen ve yeni işlerini üçer şarkılık EP’ler halinde yayımlayacağını söyleyen VEYasin, Kamp Records çatısı altında alternatif ve ana akım ayırt etmeksizin her türden kaliteli müziği dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.



