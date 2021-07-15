Geleneksel tatlılar arasında en sevilenlerden birisi de vezir parmağı tatlısı tarifi. Şerbetli tatlı sevenler "vezir parmağı tatlısı nasıl yapılır?" merak ediyor. Vezir parmağı tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

VEZİR PARMAĞI TATLISI TARİFİ

Vezir parmağı tatlısı malzemeleri

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı şeker

Aldığı kadar un

Bulamak için:

İrmik

Şerbeti için:

3,5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

1-2 damla limon suyu

Vezir parmağı tatlısı yapılışı

Önce şerbetini hazırlamakla başlayın. Şeker ve suyu bir tencereye alıp 15 dakika kadar kaynatın. Tenceredeki karışım kaynadıktan sonra içine 1-2 damla limon suyu ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp tencerenin altını kapatın. Yumurta, tereyağı, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve şekeri derin bir kapta karıştırın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar un ilave ederek yoğurun. Hamurdan küçük parçalar alıp parmağa benzer bir şekil verin. Parmak şeklindeki hamurlarınızın her yerini irmiğe bulayın. İrmiğe buladığınız hamurları 170 dereceye ayarlanmış fırında üstleri kızarana kadar pişirin. Pişirdiğiniz tatlıların üzerine önceden hazırladığınız soğuk şerbeti dökün. Vezir parmağı tatlınız şerbetini tamamen çekince hemen servis edebilirsiniz.



