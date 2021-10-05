VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ne zaman?
VGM burs başvurularını bekleyen binlerce ortaöğrenim ve yüksek öğrenim öğrencisi, burs başvuru tarihlerini yoğun şekilde araştırıyor. Okulların açılmasıyla eğitim hayatında maddi desteğe ihtiyaç duyan pek çok öğrenci, Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu için başvuruda bulunuyor. İşte, VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri…
05 Ekim 2021, Salı 10:20 Son Güncelleme:
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisine, eğitim hayatlarında ekonomik destek için burs ödemesi yapılıyor. Öğrenciler, VGM burs başvurularını kurumun resmi sitesi üzerinden yaparken, burs başvuru sonuçları da yine aynı adresten açıklanıyor. Diğer yandan VGM burs başvuru tarihleri ortaöğrenim ve yüksek öğrenim öğrencileri için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde kurumdan yapılan açıklamayla Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli olmuştu. İşte, VGM burs başvurusuna ilişkin detaylar…
VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ekim ayının ilk haftasına girilmesiyle VGM burs başvurularına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları henüz başlamadı.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvuru tarihleri, ortaöğrenim, yüksek öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenim için farklılık gösteriyor.
- Ortaöğrenim burs başvuru tarihleri: 15 Ekim-30 Ekim
- Yüksek öğrenim burs başvuru tarihleri: 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021
- Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri: 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021
VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
VGM burs başvuruları belirtilen tarih aralığında, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından VGM burs başvuru sonuçları yine aynı internet adresi üzerinden açıklanacak.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
VGM burs başvuru şartları için belirli bir çerçeve çizilmezken, kurum tarafından yapılan bilgilendirmede Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanamayacak öğrenciler şu şekilde sıralanmıştır;
- Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret kadar maaş alan ya da gelire sahip olan öğrenciler
- Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri burs alamaz
- Kamu kurum ve kuruluşlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
- Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler
- Ülkemizde yasal olarak bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilere ve diğer kurumlardan burs alan öğrencilere burs verilmez.
- Aynı aileden sadece 1 öğrenciye burs verilmektedir.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/bursu
- Ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL,
- Yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL,
- Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL’dir.