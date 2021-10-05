Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl binlerce ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisine, eğitim hayatlarında ekonomik destek için burs ödemesi yapılıyor. Öğrenciler, VGM burs başvurularını kurumun resmi sitesi üzerinden yaparken, burs başvuru sonuçları da yine aynı adresten açıklanıyor. Diğer yandan VGM burs başvuru tarihleri ortaöğrenim ve yüksek öğrenim öğrencileri için değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde kurumdan yapılan açıklamayla Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli olmuştu. İşte, VGM burs başvurusuna ilişkin detaylar…

VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ekim ayının ilk haftasına girilmesiyle VGM burs başvurularına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları henüz başlamadı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAÖĞRENİM VE YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvuru tarihleri, ortaöğrenim, yüksek öğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenim için farklılık gösteriyor.

Ortaöğrenim burs başvuru tarihleri: 15 Ekim-30 Ekim

Yüksek öğrenim burs başvuru tarihleri: 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri: 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021

VGM BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

VGM burs başvuruları belirtilen tarih aralığında, www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından VGM burs başvuru sonuçları yine aynı internet adresi üzerinden açıklanacak.

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

VGM burs başvuru şartları için belirli bir çerçeve çizilmezken, kurum tarafından yapılan bilgilendirmede Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanamayacak öğrenciler şu şekilde sıralanmıştır;

Sürekli bir işte çalışan ve en az asgari ücret kadar maaş alan ya da gelire sahip olan öğrenciler

Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri burs alamaz

Kamu kurum ve kuruluşlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler

Ülkemizde yasal olarak bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilere ve diğer kurumlardan burs alan öğrencilere burs verilmez.

Aynı aileden sadece 1 öğrenciye burs verilmektedir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/bursu