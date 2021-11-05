VGM tarafından 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 8 ay boyunca ortaöğrenim öğrencilerine aylık 100,00 TL, yüksek öğrenim öğrencilerine aylık 400,00 TL ve yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim öğrencilerine aylık 600,00 TL burs verilecek. Ortaöğrenim burs başvuruları ekim ayı sonunda tamamlanırken, yükseköğrenim burs başvuruları içinde yaklaşık bir haftalık süre daha bulunuyor…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

VGM orta öğrenim burs başvuruları 31 Ekim tarihi ile sona erdi.

Yüksek öğrenim ve yabancı öğrenci yükseköğrenim burs başvuruları ise 15 Kasım tarihine kadar devam ediyor…

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurularını kurumun sitesinde yer alan formu doldurarak yapabilecekler.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

VGM BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Başvuru tarihlerinin sona ermesinin ardından değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

Yabancı uyruklu öğrencilere,

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM ORTAÖĞRENİM BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.