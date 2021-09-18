Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, lise ve yükseköğrenim burs başvuru tarihleri belli oldu. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından belirli şartları taşıyan öğrencilere VGM bursu ile destek sağlanacak. İşte, 2021 Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna ilişkin merak edilen ayrıntılar…

VGM LİSE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu tarihleri lise, üniversite ve yabancı uyruklu öğrenciler için farklı tarihlerde alınacak. Buna göre,

VGM lise burs başvuruları 15 Ekim 2021- 30 Ekim 2021

Yükseköğrenim burs başvuruları 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları: 01 Kasım 2021-15 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü lise ve üniversite burs başvuruları VGM’nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden yapılıyor. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında alınır.

Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanır.

2021-2022 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2021-2022 eğitim yılından itibaren; lise bursu miktarı aylık 100,00 TL, üniversite burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak ödenecek.

KİMLER VGM LİSE BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrenciler ve

Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler VGM bursundan yararlanamaz.

Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.