VGM yükseköğrenim burs sonuçları, üniversite masraflarını karşılamak için başvuruda bulunan öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Ortaöğrenim başvuru sonuçları da geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı, şimdi gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi…

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM ortaöğrenim burs sonuçları 4 Aralık’ta KYK burs sonuçları ise 14 Aralık tarihinde açıklandı. Merakla beklenen VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının en zaman açıklanacağın ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Bununla birlikte, VGM burs sonuçları geçtiğimiz yıl 2 Ocak tarihinde açıklanmıştı. 2022 yılı için de burs sonuçlarının benzer tarihlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer alacaktır.

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesi vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Burs başvurusunda bulunan adaylar T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi ve baba adı bilgilerini sisteme girerek burs sonuçlarını öğrenebilecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kurum tarafından yapılan açıklama ile geçtiğimiz yıl 300 TL olan yükseköğrenim burs ücreti 2022 yılı için 400 TL olarak düzenlendi. Öğrenciler, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayları olmak üzere 8 ay boyunca burs ücreti alacaklar.