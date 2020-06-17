Vialand (İsfanbul) giriş ücreti ne kadar? 2020 bilet fiyatları

Bünyesinde bulundurduğu Alışveriş Caddeleri, Tema Park, Hotel ve Gösteri Merkezi ile, kendi alanında bütünleşik ve eşi olmayan bir konsepte imza atarak dünyada bir ilki gerçekleştiren İSFANBUL, sadece Türkiye’den değil, Ortadoğu’dan Rusya ve Balkanlar’a kadar uzanan oldukça geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın gözde eğlence merkezi İSFANBUL TEMA PARK, 120.000 metrekarelik alanda konumlandırılan Türkiye’nin gözde eğlence merkezlerinin en başında yer alıyor. Eski adıyola bilinen Vialand, içinde 30’u aşkın eğlence ünitesi bulunduruyor. Aynı anda 15 bin kişilik kapasiteye sahip Tema Park, 7’den 77’ye her yaşa sınırsız eğlence sunuyor.

Vialand giriş ücreti ne kadar?

Yetişkinlerin ve çocukların, doyasıya eğlendiği İSFANBUL Tema Park giriş ücretleri şöyle:

Yetişkin (+15) : 189 TL yerine 89.99 TL

Çocuk (+3): 189 TL yerine 89.99 TL

Bebek: Ücretsiz

Ayrıca yetişkin ve çocuk ayrımı olmaksızın biletleri İsfanbul.com üzerinden alana %50 indirim yapılıyor.

İSfanbul'da uyulması gereken kurallar:

1. İSFANBUL Tema Park günlük giriş biletleriyle, park içindeki bütün ünitelerden gün boyunca faydalanabilirsiniz. Panayır oyunları, Kurutucu, Hediyelik Eşya, Yeme & İçme ve Fotoğraf Servisi bilet fiyatına dahil olmayıp, ayrı ücrete tabidir.

2. İSFANBUL Tema Park içindeki eğlence ünitelerinin faaliyeti hava koşullarından ve bakım çalışmalarından etkilenebilir. Gün içinde İSFANBUL Tema Park içinde bulunan ve teknik bakım nedeniyle kapanan ünitelerimizle ilgili Tema Park görevlilerinden bilgi alabilirsiniz.

3. İSFANBUL Tema Park biletleri için, bilet iade ve iptal işlemi yapılamaz.

4. İSFANBUL Tema Park alanına yiyecek, alkollü veya alkolsüz içecek getirmek yasaktır.

5. İSFANBUL Tema Park’a parlayıcı madde, silahlı, kesici ve patlayıcı nesneler getirmek yasaktır.

6. İSFANBUL Tema Park’a evcil hayvan getirmek yasaktır.

7. Ziyaretçilere tehlike ve/veya görevlilere engel arz edebilecek, frizbi, top ve benzeri nesnelerin, ayrıca yaya trafiğini etkileyebilecek scooter, kaykay, bisiklet, tekerlekli paten ve benzeri ekipmanların getirilmesi yasaktır.

8. Sigara içmeye izin verilmeyen alanlarda aykırı davranışlarla ilgili cezai işlem 4207 Sayılı Kanun ve İlgili Kanunlara istinaden belirtilmiştir.

9. İSFANBUL Tema Park Yönetimi ya da yönetimin yetkilendirdiği kişi/kişiler hırsızlık, saldırgan tavırlar, tüm park kurallarına karşı bulunma hali, bekleme sırasında öne geçme hatalarından dolayı, belirtilen güvenlik kurallarına uymama neticesinde İSFANBUL Tema Park içerisindeki huzur ve güvenliğin tehlikeye girmesi durumunda, ziyaretçilerin parka girişlerini engelleme ve/veya parktan uzaklaştırma hakkına sahiptir.

10. Tarafınızdan çekilen tüm fotoğraflar, alınan video ve ses kayıtları sadece özel kullanımınız içindir. Yazılı iznimiz olmadan, bunların ticari kullanımı, ticari amaçla çoğaltımı veya üretimi kesinlikle yasaktır.

11. Güvenlik nedenleri ile parkımız kamera sistemi ile izlenmektedir.

12. Eğlence üniteleri, her zaman belirli bir risk taşır. Katılımınız ile sağduyulu bir kişinin farkında olması gereken doğal riskleri kabul etmiş bulunuyorsunuz. Eğlence ünitelerini kullanırken, bunu bir karar verme egzersizi olarak görüp, doğru davranış sergilemelisiniz. Ünitelerde yer alan yazılı uyarı ve sınırlamalara ve görevlilerin sözlü uyarılarına uymanız zorunludur.

13. Refakatçiler beraberindeki kişilerden sorumludurlar ve 15 yaşından küçük ziyaretçilerin parka tek başına girmelerine izin verilmez. 15 yaşından küçük bir ziyaretçinin refakatçisi 18 (on sekiz) yaşından küçük olamaz.

14. Eğlence alanındaki, 1 yaşından küçük çocuklar, tren dışında hiçbir eğlence aletine binemezler.

15. Tüm ünitelerde, güvenliğiniz ve konforunuz için, sağlık durumu, kilo, boy, yaş ve refakatçi gerekliliği gibi sınırlamalar bulunur.

16. Ziyaretçilerin sağlık durumu iyi olmalı ve herhangi potansiyel tıbbi olumsuzluklardan muaf olmalıdır. Eğer sağlığınızla ilgili belirsizlik, ruhsal, bedensel ve kronik problemler yaşıyorsanız doktor tavsiyesi alınız. Engelli misafirlerimiz için web sitemizdeki Engelli Politikamız’a bakınız veya çağrı merkezinden bilgi alınız. 0850 210 85 63

17. Ziyaretçilerin, kalp rahatsızlıkları, sırt, boyun/ense rahatsızlıkları, alınmamış dikişleri ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunmamalıdır.

18. Bunların dışında, özel kısıtlamalar kural tabelalarında gösterilmiştir ve görevliler tarafından kontrol edilmektedir. Bu kısıtlamalara dikkat ediniz ve uyunuz.

19. Tema Park'a uygun ayakkabı giyilmesi tavsiye edilmektedir.

20. Biletler orijinal olmalı, üzerinde veriliş tarihi bulunmalı ve bu tarihten önce ibraz edilmiş olmalıdırlar. Görevli gerektiğinde kimlik ve eşleşen imza isteğinde bulunabilir. Biletinizi/faturanızı ziyaret sonuna kadar yanınızdan ayırmayınız. Sahte bilet veya hileli kullanım ile ilgili kanuni işlem yapılacaktır.

21. Değerli eşyaların sorumluluğu ziyaretçiye aittir. Ücretli kilitli emanet dolapları mevcuttur.

22. Güvenlik önlemi çerçevesinde, selfie çubuklarının düşürülme ve çevrede bulunan ziyaretçilere zarar verme ihtimaline karşın İSFANBUL Tema Park ünitelerinde selfie çubuğu kullanımı yasaktır.

23. Satılan bir bilet başkasına devredilemez ve tekrar satılamaz.

24.Sosyal medya kampanyalar ve etkinlik ve fuar organizasyonların da hediye edilen biletler başka birine para karşılığında satılamaz ya da sosyal medya mecraları ve online üzerinden satışa sunulamaz. Sunulan biletler iptal edilir.



