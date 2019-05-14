Adana’da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeğin içler acısı hali, görenleri isyan ettirdi.

OTOMOBİLLE ÖNÜNÜ KESTİLER

Otomobille çekicinin önünü kesenler, şoförle tartışmaya başladı. Cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü.

BÜYÜK TEPKİ!

İsmi açıklanmayan şoförün, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi. (DHA)

Adana’nın Sesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fırat Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya ilişkin üyeler tarafından çekilen görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını ve ardından da ayakları kan içerisindeki köpeğin tedavi amacıyla veterinere götürüldüğünü söyledi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Çekici firmasının sahibi Fehmi Zöhre de olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını, sürücüleri adına kamuoyundan özür dilediklerini belirterek, İbrahim D’nin işine son verildiğini vurguladı. Zöhre, köpeğin tedavi masraflarını karşıladıklarını sözlerine ekledi. Bu arada, genel sağlık durumu iyi olan köpek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü'nce teslim alındı.

HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet yetkililerince de sürücüyle ilgili işlem başlatıldı.