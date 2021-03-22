Türkiye Vicdansız! Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi

Vicdansız! Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi

Türkiye

Vicdansız! Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükledi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, bir köpeğin iple otomobilin arkasına bağlanarak çekilmesi tepki çekti. Bu anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

22 Mart 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Aydın- Denizli Karayolu kırsal Pamukören Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan 20 B 1177 plakalı otomobile bir köpeğin, iple bağlanarak çekildiği görüldü.

Yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Akıbeti belli olmayan can dostuna yapılan uygulamaya büyük tepki gösteren hayvanseverler, sürücünün yakalanarak ceza almasını ve köpeğin de kendisinden alınmasını talep etti. 

DHA

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