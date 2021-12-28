Türkiye Vicdansızlar! Buz gibi havada 3 haftalık bebeği sokağa bıraktılar

Vicdansızlar! Buz gibi havada 3 haftalık bebeği sokağa bıraktılar

Türkiye

Vicdansızlar! Buz gibi havada 3 haftalık bebeği sokağa bıraktılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinin önüne bırakılan çantadan gelen sesleri duyan Suriye uyruklu Maha Sümeyye, çevresindekilerden yardım istedi. Motosikletli bir kurye, bebeği çantadan çıkarırken, 3 haftalık olduğu tahmin edilen ve durumu iyi olan kız bebek, sağlık ekibi tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

28 Aralık 2021, Salı 23:46 Son Güncelleme:
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Olay, saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinin önüne bırakılan spor çantadan sesler geldiğini duyan ev sahibi Maha Sümeyye, çantayı kontrol etti.

O an yaşadığı panikle etrafına bakınan Maha Sümeyye, yoldan geçen bir kuryeyi durdurarak yardım istedi. 

Kurye Bilal Cançeker çantayı açarak bebeği çıkarırken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri bebeğin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çantanın içerisinde mama ve süt de olduğu öğrenildi.

Bebeği gördüğü ilk anda büyük şok yaşadığını belirten Maha Sümeyye, "Evden, dışarıda bir valiz olduğunu gördüm bir baktım ki içerisinde bir bebek ağlıyor. Etrafa bakındık kimseyi göremeyince polisi aradık o sırada yolda bir motosikletli gördüm onu durdurdum. Kimin bıraktığını görmedik biz. Yolun kenarındaydı, araçlar gelip geçiyordu neyse ki kimse ezmemiş" dedi.

BOMBA OLABİLİR DİYE UYARDILAR 

Kurye Bilal Cançeker ise "Siparişten dönmüştüm, bebek tam olarak evin duvarının dibindeydi. Yoldan geçerken bir abla beni durdurdu, 'Bavulun içinde bebek var' dedi. Herkes bir anda toplandı. Kalabalıktan biri bomba olabilir ellemeyin dedi ama ben, ‘Ne olursa olsun çıkaracağım’ dedim. Aldım bebeği kucağıma, daha sonra battaniye verdiler ve direkt polise haber verdik. Geldiler ve biz de yardım ettik. Bebeğin valizinde sütü, maması vardı. Üzerinde elbiseler vardı ama bir not bırakılmamıştı. Bebeğin durumu iyiydi, ilk izlenime göre bir sorun görünmüyordu" diye konuştu. 

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli) (DHA)

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