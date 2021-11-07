Türkiye Vicdansızlığın böylesi! Çalamayınca kafesi ateşe verdi

Vicdansızlığın böylesi! Çalamayınca kafesi ateşe verdi

Türkiye

Vicdansızlığın böylesi! Çalamayınca kafesi ateşe verdi

Bursa'da, güvercin çalmak isteyen şüpheli, kafesin kapısını açamayınca ateşe verdi. Jandarma, 50 güvercinin yanarak ölmesine neden olan şüpheliyi arıyor.

07 Kasım 2021, Pazar 22:02 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Turan'a ait tarlada bulunan güvercin kafesindeki demir parmaklıkları keserek girmek isteyen şüpheli, sadece üç güvercine ulaşınca, iddiaya göre kafesi ateşe verdi. Bu sırada olay yerinden geçen bir güvenlik görevlisini gören şüpheli, çaldığı güvercinleri bırakıp kaçtı. Kafesin yandığını öğrenen Ahmet Turan, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kafesteki yangını söndürdü.

Toplam 50 güvercinin yandığı olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Jandarmanın, olayı tesadüfen gören güvenlik görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. 

Ali İhsan UĞUR/BURSA (DHA)

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