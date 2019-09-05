del Bosque, Estudio Estadio adlı televizyon programında Neymar için şunları söyledi: "Kulüplerin yerinde olsaydım onu transfer etmezdim. Onun harika bir oyuncu olduğuna inanıyorum fakat bunun dışındaki özelliklerinden hoşlanmıyorum. Barcelona'da oynadığı zamanlarda kulüp, onun bazı davranışlarını düzeltmeye çaba harcamıştı. Barcelona taraftarlarına sorarsanız yüzde 50'den fazlası onun geri dönmesini istemeyecektir" dedi.

Vicente del Bosque, Real Madrid'in Neymar'ı transfer etme durumunun sorulduğu Mayıs 2019'daki bir röportajda da "Real Madrid'in yerinde olsam Mbappe'yi tercih ederdim. Neymar tıpkı kendini yere atan çocuklar gibi davranıyor" demişti.

Neymar'ın adı transfer dönemi boyunca Real Madrid ve Barcelona'yla anıldı fakat PSG'nin 300 milyon euro'luk bonservis isteği ve takas tekliflerini reddetmesi sonucu, Brezilyalı yıldız kariyerine Fransa'da devam etmek zorunda kaldı.