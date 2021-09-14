Romantik akımın kurucusu Victor Hugo’nun adalet, yoksulluk, vicdan ve anne konularındaki sözleri insanların bu konudaki düşüncelerini ifade etmeye yararken aynı zamanda okuyanları da bu konularda düşünmeye itiyor. İşte en beğenilen Victor Hugo sözleri…

VİCTOR HUGO SÖZLERİ

Kadınlar güçsüzdür ama annelerin bileğini bükemezsiniz.

İltifat, peçe üzerinden bir öpücük gibidir.

Çalışmak, uçup gidebilecek bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlıktır.

Ekmeksiz hürriyet, hürriyetsiz ekmek düşünülemez.

Gitme diyebilecek kadar güçlü olmalı insan hayatta çünkü hiç kimse, kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değil aslında.

Ağlamak için gözden yaş mı akmalı, dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı?

Kapına geldim ve ben olmaktan vazgeçtim. Sen ‘kim o’ de yeter ki: kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim.

Toplumda iyilik ve kötülük bireylerle ortaya çıkar. Toplumu eleştirmek değil, eksikliklerini gidermek için çabalamak gerekir.

Aşk; Karşındakini bulunmaz hint kumaşı sanmanla, sersemin teki olduğunu anlaman arasında geçen zamandır.

Hiçbir ordu vakti gelmiş bir fikir kadar güçlü değildir.

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır. Bir bakış bir aşığı aşkından emin eder Sevişenler daima gözlerle yemin eder.

Kadınlar, kendilerine yapılan birçok şeyi affedebilir; ama affettikleri şeyleri hiçbir zaman unutmaz.

Hayat, felaket, yalnızlık, yüzüstü bırakılmışlık, yoksulluk kendine göre kahramanları olan savaş alanlarıdır.

Yarınlar hep güzel olacak denir. Oysa bugünler, dünün yarınları değil midir?

VICTOR HUGO’NUN SEFİLLER, ADALET, YOKSULLUK, VİCDAN VE ANNE SÖZLERİ

Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.

Yalan zeka işidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söylemeye, cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene.

Öyle alçak bir kapıdır ki açlık, geçilmesi zorunlu oldu mu, ınsan ne denli büyükse, o kadar çok eğilir.

Tuhaf, bazı kimseler birinden nefret etmeden başkasını sevemezler.

Öğrendikten ve sevdikten sonra daha çok acı çekersin.

Öldürmek için silah, hançer mi olmalı? Saçlar bağ, gözler silah; gülüş, kurşun olamaz mı?

Bazen alabileceğin en büyük intikam; affetmektir. Ve bazen karşıdakine verilebilecek en güzel cevap; gülüp geçmektir.

Düşünme zihnin işi, hayal ise zevkidir. Düşünme yerine hayal etmek, zehiri besinden ayırt edememektir.

En anlamlı yemin söz vermektir, En büyük intikam affetmektir, En adi söz hiç sevmedim demek; ve en güzel cevap gülüp geçmektir.

Herkes ölür ama herkes (gerçekten) yaşamaz.

"Sadece seni seviyorum" diyen bir erkek, "sadece mağazaları gezeceğim bir şey almayacağım" diyen bi kadın kadar yalan söylemiştir.

Hayatta kimseye güvenmeyeceksin demek saçmalıktır inan. Ama kime 'iki defa güveneceğini' hesaplamalı insan.

İyi bir kadınla iyi bir erkek birlikte değildir çünkü kadınlar, kötü erkeklere aşık olup iyi erkeklerle dertleşir.

Öldürmek için silah, hançer mı olmalı? Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?

Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür borçlusun, Sana gerçek dostlarının kıymetini hatırlattıkları için.

Kadınsız bir erkek horozsuz bir tabanca gibidir; erkeği ateşleyen kadındır.

Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür borçlusun, sana gerçek dostlarının kıymetini hatırlattıkları için.

Çalışmak, uçup gidebilecek bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlıktır.

Dünyada en çok istediğim ve bana yaşamı gerçekten sevdiren iki şey var; aşk ve özgürlük. Aşk uğruna gerekirse, yaşamımdan vazgeçerim. Özgürlük uğruna ise aşkımı da feda ederim.

Tesadüf tesadüfi düzeltir.

Evet sevgili kapına geldim ve ben’den vazgeçtim. Sen “kim o” de yeter ki: kim olmamı istiyorsan o olmaya geldim.







