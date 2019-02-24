Victor Moses'ta geri çağırma maddesi yok
Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı gelmesinin ardından Londra ekibinin kiralık oyuncularını geri çağıracağı iddiaları Fenerbahçelileri korkutmuştu
FIFA'nın Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı getirmesinin arrdından Fenerbahçe'yi de direkt olarak etkileyecek bir gelişme yaşanabilirdi ancak korkulan olmadı.
ÖYLE BİR MADDE YOK!
Devre arası transfer döneminde Sarı-Lacivertlilere 1,5 yıllığına kiralık olarak katılan Nijeryalı yıldız Victor Moses için bir geri çağırma maddesi olmadığı öğrenildi. Böylece Moses gelecek sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'de kalabilecek.
Takıma katılmasından bu yana herkesin beğeniyle izlediği Nijeryalı pazartesi akşamı Beşiktaş karşısında takımının en büyük kozlarından biri olacak.