Victor Moses'ta geri çağırma maddesi yok

Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı gelmesinin ardından Londra ekibinin kiralık oyuncularını geri çağıracağı iddiaları Fenerbahçelileri korkutmuştu

24 Şubat 2019, Pazar 08:21 Son Güncelleme:
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Victor Moses'ta geri çağırma maddesi yok

FIFA'nın Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı getirmesinin arrdından Fenerbahçe'yi de direkt olarak etkileyecek bir gelişme yaşanabilirdi ancak korkulan olmadı.

ÖYLE BİR MADDE YOK!

Devre arası transfer döneminde Sarı-Lacivertlilere 1,5 yıllığına kiralık olarak katılan Nijeryalı yıldız Victor Moses için bir geri çağırma maddesi olmadığı öğrenildi. Böylece Moses gelecek sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'de kalabilecek.

Takıma katılmasından bu yana herkesin beğeniyle izlediği Nijeryalı pazartesi akşamı Beşiktaş karşısında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

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