Futbol Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Futbol

Victor Nelsson cezalı duruma düştü

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, GZT Giresunspor maçının 86. dakikasında gördüğü sarı kartla Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

08 Ocak 2022, Cumartesi 21:24 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray’da maç öncesinde Berkan Kutlu, Victor Nelsson, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Nelsson mücadelenin 86. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Danimarkalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

İHA

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