Futbol Victor Nelsson Instagram hesabını kapattı! Tepkiler...

Victor Nelsson Instagram hesabını kapattı! Tepkiler...

Futbol

Victor Nelsson Instagram hesabını kapattı! Tepkiler...

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı. 23 yaşındaki oyuncunun hesabını neden kapattığına dair bir açıklaması olmadı ancak tepkilerden ötürü bu kararı aldığı düşünülüyor.

14 Şubat 2022, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Süper Lig 'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve son 14 lig maçındaki 13. puan kaybını yaşayan Galatasaray Torrent'in takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Futbolcularda bu durum sonrası sosyal medya hesaplarından önlem aldı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson Instagram hesabını kapattı. Nelsson'un alınan başarısız sonuçların ardından gelen tepkiler yüzünden sosyal medya hesabını kapattığı düşünülüyor.

Ajansspor

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