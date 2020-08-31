Futbol Victor Ruiz Real Betis'te

Victor Ruiz Real Betis'te

Futbol

Victor Ruiz Real Betis'te

La Liga ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Victor Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı. Ülkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.

AA


İlgili Haberler
Süper Lig'de 4 haftalık fikstür açıklandıOlympique Marsilya, Nagatomo'yu transfer etti


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manchester City'den Lionel Messi'ye 5 yıllığına 750 milyon euro