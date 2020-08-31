Victor Ruiz Real Betis'te
La Liga ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 23:24 Son Güncelleme:
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Victor Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı. Ülkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.
AA
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