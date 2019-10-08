Başkanın adamı

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün ikinci başkanı Jordi Mestre'nin görevinden ayrılmasının ardından onun sorumluluklarını da üstlenmişti.

Özellikle genç takımlar ve bu takımların yapılanmasıyla ilgilenen Mestre'nin ardından Bartomeu'nun ilk işi U19 takımının başına eski Barcelonalı Victor Valdes'i getirmek olmuştu.

Barcelona'ya yakın olan medya mensupları, Valdes'in bir antrenör olarak Barca için yeterli olup olmadığını sorgulamış ve profilinin yetersiz olduğu görüşünde birleşmişti.

Kurallara uymadı

Tüm bu tartışmaların üzerine Barcelona'nın uzun yıllardır süregelen altyapı kültürüne ve genç takım-A Takım arasındaki ilişkiye zıt davranan Valdes, görevinin 3. ayında takımdan gönderildi.

Özellikle Barcelona'nın A Takım'da kullandığı 4-3-3 sistemine uyması istenen Valdes, kulübün bütün genç takım işlerini yöneten Patrick Kluivert'ın uyarılarına da kulak asmadı. Kendisini göreve getiren Bartomeu'dan da destek göremeyen Victor Valdes, Kluivert'la sıkı tartışma yaşadığı toplantı sonrası görevinden alındı.