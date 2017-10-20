Victoria Beckham x Estèe Lauder Koleksiyonu Türkiye'de
Merakla beklenen Victoria Beckham ve Estée Lauder’ın ortaklığında doğan makyaj koleksiyonu nihayet Türkiye’de!
Geçtiğimiz sezon yaptıkları başarılı iş birliğinin ardından Victoria Beckham x Estèe Lauder bizleri hayal kırıklığına uğratmıyor ve karşımıza yepyeni bir koleksiyonla çıkıyor. “Bu makyaj koleksiyonuyla, kadınların her yerde güçlü, güzel ve kendilerine güvenli hissetmelerini istiyorum. Bu koleksiyon, en sevdiğim şehirlerden ilham alınarak oluşturuldu. Koleksiyon benim kendi güzellik vizyonumu yansıtıyor.” diyor Victora Beckham. Stil duruşu ve ilhamıyla paralel giden zeki, sofistike ve çekici bir koleksiyon hazırladığını söyleyen başarılı yıldız, modayı, renkleri ve feminenliliğin yükselen doğasını kutladığı bu makyaj ailesini giyilebilir lüks olarak tanımlıyor.
İmza Görünüm ve Londra, Los Angeles, New York, Miami ve Paris'ten ilhamlı 5 temadan oluşan bu iş birliği geniş bir yelpazeye sahip. Mükemmel cilt görünümünde doğru ışığın önemini çok iyi bilen Victoria Beckham, İmza Görünüm'deki temel ürünleriyle bu etkiyi kullanıcılarının da tatmasını sağlıyor ve makyaja her açıdan taze, aydınlık ve ferah bir başlangıç vadediyor. Şehir ilhamlı temalarıyla ise seksapel dozu yüksek, gizemli ve zamansız bir güzelliğin kapılarını açıyor. Victoria Beckham'ın eşsiz stil gözüyle oluşturulan sınırlı sayıdaki bu özel koleksiyon 25 Ekim'de Türkiye'de güzellik tutkunlarıyla buluşacak.
Sınırlı sayıdaki bu özel koleksiyon seçilen 6 Sephora noktasında ve www.esteelauder.com.tr’de satışa sunulacak;
· İstanbul İstinye Park Sephora
· İstanbul Akasya Sephora
· İstanbul Kanyon Sephora
· İstanbul Akmerkez Sephora
· Ankara Panora Sephora
· İzmir Gül Sokak Sephora
İmza Görünüm ve Londra, Los Angeles, New York, Miami ve Paris'ten ilhamlı 5 temadan oluşan bu iş birliği geniş bir yelpazeye sahip. Mükemmel cilt görünümünde doğru ışığın önemini çok iyi bilen Victoria Beckham, İmza Görünüm'deki temel ürünleriyle bu etkiyi kullanıcılarının da tatmasını sağlıyor ve makyaja her açıdan taze, aydınlık ve ferah bir başlangıç vadediyor. Şehir ilhamlı temalarıyla ise seksapel dozu yüksek, gizemli ve zamansız bir güzelliğin kapılarını açıyor. Victoria Beckham'ın eşsiz stil gözüyle oluşturulan sınırlı sayıdaki bu özel koleksiyon 25 Ekim'de Türkiye'de güzellik tutkunlarıyla buluşacak.
Sınırlı sayıdaki bu özel koleksiyon seçilen 6 Sephora noktasında ve www.esteelauder.com.tr’de satışa sunulacak;
· İstanbul İstinye Park Sephora
· İstanbul Akasya Sephora
· İstanbul Kanyon Sephora
· İstanbul Akmerkez Sephora
· Ankara Panora Sephora
· İzmir Gül Sokak Sephora