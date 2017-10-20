Geçtiğimiz sezon yaptıkları başarılı iş birliğinin ardındanbizleri hayal kırıklığına uğratmıyor ve karşımıza yepyeni bir koleksiyonla çıkıyor. “” diyor. Stil duruşu ve ilhamıyla paralel giden zeki, sofistike ve çekici bir koleksiyon hazırladığını söyleyen başarılı yıldız, modayı, renkleri ve feminenliliğin yükselen doğasını kutladığı bu makyaj ailesini giyilebilir lüks olarak tanımlıyor.veve'ten ilhamlı 5 temadan oluşan bu iş birliği geniş bir yelpazeye sahip. Mükemmel cilt görünümünde doğru ışığın önemini çok iyi bilen Victoria Beckham,'deki temel ürünleriyle bu etkiyi kullanıcılarının da tatmasını sağlıyor ve makyaja her açıdan taze, aydınlık ve ferah bir başlangıç vadediyor. Şehir ilhamlı temalarıyla ise seksapel dozu yüksek, gizemli ve zamansız bir güzelliğin kapılarını açıyor. Victoria Beckham'ın eşsiz stil gözüyle oluşturulan sınırlı sayıdaki bu özel koleksiyon 25 Ekim'de Türkiye'de güzellik tutkunlarıyla buluşacak.Sınırlı sayıdaki bu özel koleksiyon seçilen 6 Sephora noktasında ve www.esteelauder.com.tr’de satışa sunulacak;· İstanbul İstinye Park Sephora· İstanbul Akasya Sephora· İstanbul Kanyon Sephora· İstanbul Akmerkez Sephora· Ankara Panora Sephora· İzmir Gül Sokak Sephora