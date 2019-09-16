Dünyanın en gözde çiftlerinden 45 yaşındaki Victoria ve 44 yaşındaki David Beckham’ın evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia ediliyordu. Çift, 19’uncu evlilik yıl dönümlerini Paris’te kutlamış ve paylaştıkları pozla “Her şey yolunda” mesajı vermişti.

ZORAKİ POZ

Ama hayranları, pozdaki zoraki ifadeleri nedeniyle bu mutluluk tablosunu inandırıcı bulmamıştı. Geçen yıl David Beckham, evliliği yürütmekte zorlandığını söylemişti. 4 çocuklu Victoria ve David Beckham çifti 20 yıldır evli.

Victoria Beckham’ın aşkları için sırtına yıllar önce yaptırdığı dövmeyi sildirmişti. Çift, 2 ay önce kutladıkları 20’nci evlilik yıl dönümlerini Paris’teki Versay Sarayı’nda geçirmişti. Victoria Beckham, Telegraph gazetesine verdiği son röportajında şu itirafta bulundu: “Çocuklar yokken konuşacak şeyler bulamıyorduk. Paris öncesi evliliğimizin durumuyla ilgili korkularım vardı. Ama o tatilde endişelerim dindi.”