Kendi ismini taşıyan bir moda markası olan Victoria Beckham, sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşkına uğrattı. 2019'da kendi moda markasını kuran Justin Bieber, Crocs model terlikleri satışa sundu. Mor renkli terlikler kısa sürede tükense de Bieber, terliklerden bir çifti Victoria Beckham'a hediye olarak gönderdi. Sosyal medyada derhal bir anket başlatan Beckham, takipçilerine "Sizce mor crocs'ları giymeli miyim?" diye sordu.

"ÖLMEYİ TERCİH EDERİM"

Anketin sonuçları birbirine yakındı. Victoria Beckham'ın takipçilerinin yüzde 43'ü evet, yüzde 57'si ise hayır demişti. Ancak Beckham, açıklamasıyla tarafını koyu bir şekilde belli etti.

Beckham sosyal medyasında "Evet çok yakındı. Sanırım ölmeyi tercih ederim, yine de teşekkür ederim" yazdı. Böylece Victoria Beckham'ın hiçbir zaman Crocs taraftarı olmadığını öğrenmiş oluyoruz.

KISA SÜREDE TÜKENDİ

Öte yandan, Justin Bieber'ın markası ve Crocs markasının iş birliği iyi sonuçlar verdi. Bieber'ın tasarımları kısa sürede tükendi. Bieber'ın mor renkli Crocs tasarımının üzerindeki sevimli detaylar dikkat çekiyor.

Tartışmalı bir model olan Crocs terlikler, kimileri tarafından çok seviliyor, kimileri tarafındansa tarz düşmanı bir aksesuar olarak görülüyor.







