Victoria Lopyreva'dan Galatasaray'a destek mesajı
Rus Model, Victoria Lopyreva’dan Galatasaray’a destek mesajı geldi
2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın bugün karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesi Instagram’dan taraftarlara mesaj gönderdi.
Victoria Lopyreva, "Fiziken orada olmasam da gönlüm, kalbim, ruhum sizlerle aslanlar. Elim kalbimde ekran başında bekleyeceğim." Yazdı.
Victoria Lopyreva, fırsat buldukça Galatasaray maçlarına gidiyor.
Galatasaraylı taraftarlar Victoria Lopyreva'ya yoğun ilgi gösteriyor