Victoria’s Secret Melekleri geleneği son buldu
Ulaşılmaz güzellik standartlarının sembolü olan ‘Victoria’s Secret Melekleri’ geleneği son buldu. Artık marka, melekler yerine aktivistler ve girişimcilerle çalışacak.
18 Haziran 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük iç giyim markalarından Victoria’s Secret, 24 yıldır sürdürdüğü ‘kanatlı modeller’ kültürünü sonlandırdığını açıkladı. Dünya kadınlarına hitap etmekte son yıllarda zorlanan marka, yeni dünyayı yakalayan bir güzellik anlayışına geçiş yapıyor. Yeni reklam yüzleri, Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra, eşcinsel futbolcu Megan Rapinoe, Güney Sudanlı mülteci model Adut Akech, Brezilyalı trans model Valentina Sampaio, Çinli kayakçı Eileen Gu, aktivist Paloma Elseer ve feminist platform kurucusu Amanda de Cadenet oldu. Yeni yüzler seksi iç çamaşırları içinde poz vermeyecek.
YENİ YÜZLER SOYUNMAYACAK
Onun yerine podcast yayınları yapacak veya reklamlarda görünecekler. Şirket, “Kadınlarla daha derin bağları olan bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. Şirket, ‘Victoria’s Secret melekleri’ olarak anılan modelleri kanat takarak podyumda yürütmeye 1997’de başlamıştı.
Milyon dolarlık ‘fantezi sütyeni’ geleneğini de 1996’da başlatmıştı. 2017’de dünya çapında başlayan cinsiyet eşitliği hareketi ‘Me Too’ sonrası ‘antimelek’ eylemi başladı. Dayattığı ‘kusursuz güzellik’ kavramı ile kadınları tek tipleştirmekle suçlanan şirket, 2019’da 24 yıllık yılbaşı şovu geleneğini iptal etmişti.
MELEKLERİN SONU NASIL GELDİ?
- 2014’te kadın bedeni üzerindeki baskıları nedeniyle şirket ‘Bedenimi Seviyorum’ kampanyası başlattı. Ancak reklamda sıfır beden modeller olunca kampanya ters tepti.
- Sosyal medyadaki aydınlanma ve butiklerin artması, Rihanna’nın kurduğu her kadın bedenine hitap eden Fenty markası, 2017’den itibaren satışların düşmesine yol açtı.
- 2018’de şirket yöneticisi Ed Razek, büyük beden veya trans kadınlarla toplumun ilgilenmediğini açıkladı.
- Şirket 2018’de 20, 2019’da 50 mağazasını kapatmak zorunda kaldı.
- Yeni kuşağı yakalayamayan markanın yılbaşı şovu izlenme oranları dört kat azaldı.
- Fuhuş amaçlı insan kaçakçılığından yakalanan ve hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein’ın şirket ile finansal bağları olduğu ortaya çıktı.