Victoria’s Secret Melekleri geleneği son buldu

Dünyanın en büyük iç giyim markalarından Victoria’s Secret, 24 yıldır sürdürdüğü ‘kanatlı modeller’ kültürünü sonlandırdığını açıkladı. Dünya kadınlarına hitap etmekte son yıllarda zorlanan marka, yeni dünyayı yakalayan bir güzellik anlayışına geçiş yapıyor. Yeni reklam yüzleri, Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra, eşcinsel futbolcu Megan Rapinoe, Güney Sudanlı mülteci model Adut Akech, Brezilyalı trans model Valentina Sampaio, Çinli kayakçı Eileen Gu, aktivist Paloma Elseer ve feminist platform kurucusu Amanda de Cadenet oldu. Yeni yüzler seksi iç çamaşırları içinde poz vermeyecek.

YENİ YÜZLER SOYUNMAYACAK

Onun yerine podcast yayınları yapacak veya reklamlarda görünecekler. Şirket, “Kadınlarla daha derin bağları olan bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. Şirket, ‘Victoria’s Secret melekleri’ olarak anılan modelleri kanat takarak podyumda yürütmeye 1997’de başlamıştı.

Milyon dolarlık ‘fantezi sütyeni’ geleneğini de 1996’da başlatmıştı. 2017’de dünya çapında başlayan cinsiyet eşitliği hareketi ‘Me Too’ sonrası ‘antimelek’ eylemi başladı. Dayattığı ‘kusursuz güzellik’ kavramı ile kadınları tek tipleştirmekle suçlanan şirket, 2019’da 24 yıllık yılbaşı şovu geleneğini iptal etmişti.

MELEKLERİN SONU NASIL GELDİ?