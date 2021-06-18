Magazin Victoria’s Secret Melekleri geleneği son buldu

Victoria’s Secret Melekleri geleneği son buldu

Magazin

Victoria’s Secret Melekleri geleneği son buldu

Ulaşılmaz güzellik standartlarının sembolü olan ‘Victoria’s Secret Melekleri’ geleneği son buldu. Artık marka, melekler yerine aktivistler ve girişimcilerle çalışacak.

18 Haziran 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyanın en büyük iç giyim markalarından Victoria’s Secret, 24 yıldır sürdürdüğü ‘kanatlı modeller’ kültürünü sonlandırdığını açıkladı. Dünya kadınlarına hitap etmekte son yıllarda zorlanan marka, yeni dünyayı yakalayan bir güzellik anlayışına geçiş yapıyor. Yeni reklam yüzleri, Bollywood oyuncusu Priyanka Chopra, eşcinsel futbolcu Megan Rapinoe, Güney Sudanlı mülteci model Adut Akech, Brezilyalı trans model Valentina Sampaio, Çinli kayakçı Eileen Gu, aktivist Paloma Elseer ve feminist platform kurucusu Amanda de Cadenet oldu. Yeni yüzler seksi iç çamaşırları içinde poz vermeyecek.

YENİ YÜZLER SOYUNMAYACAK

Onun yerine podcast yayınları yapacak veya reklamlarda görünecekler. Şirket, “Kadınlarla daha derin bağları olan bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. Şirket, ‘Victoria’s Secret melekleri’ olarak anılan modelleri kanat takarak podyumda yürütmeye 1997’de başlamıştı.

Milyon dolarlık ‘fantezi sütyeni’ geleneğini de 1996’da başlatmıştı. 2017’de dünya çapında başlayan cinsiyet eşitliği hareketi ‘Me Too’ sonrası ‘antimelek’ eylemi başladı. Dayattığı ‘kusursuz güzellik’ kavramı ile kadınları tek tipleştirmekle suçlanan şirket, 2019’da 24 yıllık yılbaşı şovu geleneğini iptal etmişti.

MELEKLERİN SONU NASIL GELDİ?

  • 2014’te kadın bedeni üzerindeki baskıları nedeniyle şirket ‘Bedenimi Seviyorum’ kampanyası başlattı. Ancak reklamda sıfır beden modeller olunca kampanya ters tepti.
  • Sosyal medyadaki aydınlanma ve butiklerin artması, Rihanna’nın kurduğu her kadın bedenine hitap eden Fenty markası, 2017’den itibaren satışların düşmesine yol açtı.
  • 2018’de şirket yöneticisi Ed Razek, büyük beden veya trans kadınlarla toplumun ilgilenmediğini açıkladı.
  • Şirket 2018’de 20, 2019’da 50 mağazasını kapatmak zorunda kaldı.
  • Yeni kuşağı yakalayamayan markanın yılbaşı şovu izlenme oranları dört kat azaldı.
  • Fuhuş amaçlı insan kaçakçılığından yakalanan ve hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein’ın şirket ile finansal bağları olduğu ortaya çıktı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Mehmet Coşkundeniz
Peki ya vicdan?
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hemen dinleyin
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ece Mumay: 10 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıyorum
Funda Duru
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tuğba Ekinci "Kadın dediğin hafif ele gelecek" notuyla bikinili fotoğraflarını paylaştı