Victoria's Secret modeli Alexina Graham, corona virüse yakalandı
Victoria's Secret için yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz model Alexina Graham, corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
01 Nisan 2020, Çarşamba 15:06 Son Güncelleme:
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30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle bütün planlarını iptal etti ve ABD’den ülkesi İngiltere’ye dönerek sosyal izolasyona girdi. Graham, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında İngiltere’de Nottinghamshire’da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtti.
Tedavisi devam ediyor
Graham "Aslında New York’ta yaşıyorum ama bugünleri yalnız geçirmek istemedim" dedi. Fakat daha sonra Corona virüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Graham'ın, ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi. Model sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.