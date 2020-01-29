The Wall Street Journal´ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO´luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria´s Secret´ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29´dan fazla düştü.

2015´te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

DHA