Victoria´s Secret'ın satışı için görüşmeler başladı
ABD´li perakende şirketi Limited Brands’ın iç çamaşır firması Victoria´s Secret´ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.
29 Ocak 2020, Çarşamba 22:38 Son Güncelleme:
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The Wall Street Journal´ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO´luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.
Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria´s Secret´ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29´dan fazla düştü.
2015´te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.
DHA