Türkiye Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren kadın daha fazla kaçamadı

Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren kadın daha fazla kaçamadı

Türkiye

Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren kadın daha fazla kaçamadı

Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine tutuklanmıştı. Görüntülerde Uygun'a uyuşturucu maddeyi içiren Fadime Büşra G. İzmir'de gözaltına alındı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 09:41 Son Güncelleme:
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Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Ümitcan ve babası gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi 

Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygun'a uyuşturucu içiren kadın İzmir'de yakalandı 

Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G.'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

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