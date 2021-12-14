Kültür & Sanat Videodaki Manzara, video sanatı ile yeryüzüne odaklanıyor

Videodaki Manzara, video sanatı ile yeryüzüne odaklanıyor

Kültür & Sanat

Videodaki Manzara, video sanatı ile yeryüzüne odaklanıyor

Contemporary İstanbul Vakfı’nın Fişekhane’de bulunan sanat alanı Cocoon, bu yılın dördüncü sergisinde tüm canlılığın kendisi olan yeryüzüne bakıyor.

14 Aralık 2021, Salı 13:00 Son Güncelleme:
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Sergide yer alan videolar, manzaranın farklılaşan/dönüşen ve başkalaşan varlığına odaklanıyor. Böylelikle manzara; videonun içinde doğal ve kentsel çevreyle ilgili konuların temsiline dönüşüyor. Küratörlüğünü Nazlı Pektaş’ın üstlendiği Videodaki Manzara adlı sergi 10 Aralık’ta açılıyor.

Sergideki 8 sanatçının eserlerinde her zaman hafızanın da mekânı olan manzara; kamera eşliğinde sanatçıların baktıkları meselenin kaydını tutuyor. Videodaki Manzara, bu kayıtlar ile ekoloji, göç, kimlik, sosyal adalet ve insan hakları konularına dikkat çekiyor.

Contemporary Istanbul Vakfı, yeni sergisinde dil, yer ve kimlik, tarih, ekoloji, sürdürülebilirlik, dünyaya dair her şey hakkında düşünmeye ve zihinleri diri tutmayı çağrıda bulunuyor. Bunu yaparken de her zaman bir yer ve hafıza olan manzarayı merkeze alıyor. Kamera ise bu yerin kaydını tutan ve orayı hareketli bir görüntüye dönüştüren araç olarak karşımıza çıkıyor. Sergide sanatçıların baktıkları konunun kaydı olan video yaşadığımız yerlerle ilişki kurma biçimlerimizi ve yeryüzü üzerindeki etkimize tanıklık ediyor. Sergi 10 Aralık 2021 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında Cocoon’da gezilebilecek.

Üç yıl önce kurulan Contemporary İstanbul Vakfı’nın etkinliklerinde dikkat çektiği ve vizyon-misyon olarak da belirlediği sürdürülebilirlik konusunu da irdeleyen sergi Ali Kazma, Antonio Cosentino, Berat Işık, Delal Eken, Ebru Ceylan, Ergin Çavuşoğlu, Ferhat Özgür, Hülya Özdemir’in video eserlerini bir araya getiriyor. 

Sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam alanı ve çevre yaratma bilinci ile sosyal sorumluluk projeleri geliştiren LG OLED’in teknoloji ortaklığı ile hayata geçirilen Videodaki Manzara, Contemporary İstanbul Vakfı ve LG arasında geliştirilecek uzun vadeli bir iş birliğinin ilk aşaması olarak konumlandırıldı. 2022 yılında bu ortaklık farklı alanlarda hayata geçirilecek projelerle devam edecek ve doğa-insan ilişkisi sürdürülebilirlik üzerinden sanatın farkındalık yaratabilen gücüyle izleyiciyle buluşmaya devam edecek etkinlikler yapılacak. 

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