Videolarla Arda Turan'ın Barcelona serüveni
Arda Turan, 2015 yılında transfer olduğu Barcelona'dan 2.5 sene önce ayrılmıştı. Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu olsa da kulüp kapısından bir daha giremeyen Arda'nın sözleşmesi de resmi olarak bugün bitti. İşte rüya gibi başlayıp kâbus gibi biten serüvenden anlar.
30 Haziran 2020, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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Arda'nun Barca'daki ilk günü
Arda Turan ve El Clasico
Arda Turan'ın Barcelona'daki golleri
Antrenmandan eğlenceli anlar
Arda ve Wall Ball Challenge
Arda Turan'ın kariyer hikayesi
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