Futbol Videolarla Arda Turan'ın Barcelona serüveni

Videolarla Arda Turan'ın Barcelona serüveni

Futbol

Videolarla Arda Turan'ın Barcelona serüveni

Arda Turan, 2015 yılında transfer olduğu Barcelona'dan 2.5 sene önce ayrılmıştı. Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu olsa da kulüp kapısından bir daha giremeyen Arda'nın sözleşmesi de resmi olarak bugün bitti. İşte rüya gibi başlayıp kâbus gibi biten serüvenden anlar.

30 Haziran 2020, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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Arda'nun Barca'daki ilk günü

Arda Turan ve El Clasico

Arda Turan'ın Barcelona'daki golleri

Antrenmandan eğlenceli anlar

Arda ve Wall Ball Challenge

Arda Turan'ın kariyer hikayesi

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