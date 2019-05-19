"Videotorakoskopi nedir?" sorusu ünlü sanatçı Sevcan Orhan'ın sağlık problemi yaşamasının ardından sorulamaya başlandı. Orhan'ın videotorakoskopi operasyonu geçirmesiyle birlikte bu konu hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte detaylar...

VİDEOTORAKOSKOPİ NEDİR?

Cerrahide kapalı (videotorakoskopik -robotik) yöntemler kullanılıyor. Bunlar göğüs cerrahlarının en sık yaptığı ameliyatlardandır. Çok az cerrahın uygulayabildiği vats, (videotorakoskopi), bir video kamera yardımı ile göğüs içinin görüntülenmesi anlamına geliyor.

Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi göğüs cerrahisi işlemlerinde, plevral biyopsi, akciğer rezeksiyonları gibi değişik endikasyonlar ile yaygın olarak kullanılmaktadır.

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.