Vietnam gazisinin köpeğiyle vedalaşması herkesi duygulandırdı
ABD'de 69 yaşındaki Vietnam gazisi John Vincent, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Aylardır hastanede olan Vincent, son arzusunu 5 yaşındaki köpeğini görmek olduğunu söyledi. Ekipler kısa sürede Vincent'ın isteğini yerine getirdi. Ortaya çıkan kareler ise görenleri ağlattı
Posta.com.tr
ABD'nin New Mexico eyaletinde, 69 yaşındaki Vietnam gazisi John Vincent, aylar önce hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların sayılı günlerinin kaldığını söylemesi üzerine Vincent, son kez köpeğini görmek istediğini söyledi.
Yıllar önce, henüz yavruyken sahiplendiği Path isimli Yorkshire terrier cinsi köpeğiyle yaşıyordu. Tek dostu Path'ti.
Hastane yetkililerinin Vincent'ın son isteğini yerine getirmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Path ve John Vincent'ın birbirlerine bakışları yürekleri ısıttı.
Sahibini görünce ağladı
Yetkililer, hastaneye getirilene kadar sessiz sakin yolculuk eden Path'in, sahibi John Vincent'ı görür görmez ağlamaya başladığını ifade etti..
Vincent, Şimdi yeni sahibinin evinde olan Path'in ömrünün sonuna kadar iyi bakılmasını istiyor.