Vietnam gazisinin köpeğiyle vedalaşması herkesi duygulandırdı

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ABD'nin New Mexico eyaletinde, 69 yaşındaki Vietnam gazisi John Vincent, aylar önce hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların sayılı günlerinin kaldığını söylemesi üzerine Vincent, son kez köpeğini görmek istediğini söyledi.

Yıllar önce, henüz yavruyken sahiplendiği Path isimli Yorkshire terrier cinsi köpeğiyle yaşıyordu. Tek dostu Path'ti.

Hastane yetkililerinin Vincent'ın son isteğini yerine getirmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Path ve John Vincent'ın birbirlerine bakışları yürekleri ısıttı.

Sahibini görünce ağladı

Yetkililer, hastaneye getirilene kadar sessiz sakin yolculuk eden Path'in, sahibi John Vincent'ı görür görmez ağlamaya başladığını ifade etti..

Vincent, Şimdi yeni sahibinin evinde olan Path'in ömrünün sonuna kadar iyi bakılmasını istiyor.