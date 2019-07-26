Ülke basınındaki habere göre, başkent Hanoi'de Cau Giay bölgesinde bir otoparkta park halindeki otomobilde 7 dondurulmuş kaplan bulundu.

Yetkililer, hayvan kaçakçılığı operasyonu kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Laos'tan Hanoi'ye getirilen ölü kaplanların bir tanesinin 300 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden yetkililer, kaplan kemiklerinin geleneksel tıpta bazı ilaçların yapımında kullanıldığını belirtti.

AA