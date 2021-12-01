ViewSonic, Elite 32 inç oyun monitörleri serisini duyurdu

Elite XG320Q, 2K Vesa DisplayHDR 600 Fast IPS ekranı sayesinde, Quantum Dot teknolojisinin sunduğu aşırı hassas renkleri, Gerçek 10Bit, 99% Adobe RGB, renk kalibrasyonunu ve yüksek kontrastlı ayrıntıları rahatlıkla seçmeyi sağlıyor. Nvidia G-Sync uyumlu teknolojiyle donatılmış olan Elite XG320Q ekran, akıcı resim karesi hızı, 175Hz’e kadar hız aşırtılabilir 165Hz yenileme hızı ve 0,5ms (MPRT) tepki süresi ile geliyor. PureXP Hareket Bulanıklığı Azaltma özellikleriyle donatılan model, giriş gecikmesine, gölgelenmeye ve görüntü takılmalarına da son veriyor.

Xbox Series X/S ve PlayStation 5 gibi yeni nesil konsol oyunları için tasarlanan 4K UHD Vesa DisplayHDR 600 IPS ekran Elite XG320U, yüksek kaliteli oyun deneyimi sağlayan tek kablolu HDMI 2.1 bağlantısı içeriyor. Ekran, genişletilmiş %99 Adobe renk gamı ve yüksek hızda aşırtılabilir 150Hz yenileme hızı ile daha yüksek video çözünürlüklerini desteklerken, uzak manzara ve savaş sahnelerinin piksel mükemmelliğinde görünmesini olanaklı kılıyor. Oyun meraklıları; AMD FreeSync Premium Pro, PureXP Hareket Bulanıklığı Azaltma, 1ms (MPRT) tepki süresi ve Vesa DisplayHDR 600 ile donatılan Elite XG320U ile en yüksek görsel ayarlarda hızlı FPS ve aksiyon-macera oyunlarının keyfini çıkarabilir.

XG321UG monitör ise mini-LED arka ışık teknolojisiyle en parlak beyazları ve en koyu siyahları kusursuzca ayırt etmeyi sağlıyor. 1400 nit’lik en yüksek parlaklık ve 1400’lük gerçekçi HDR sayesinde oyun içi en küçük ayrıntıların dahi seçilebildiği olağanüstü netliği yakalayan monitör, NVIDIA G-Sync Ultimate teknolojisi, Reflex Latency Analyzer özellikleri ve 144 Hz yenileme hızıyla kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor.