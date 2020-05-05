Viewsonic M1+ projektör detaylı inceleme - Uygun fiyata 100 inç ekran deneyimi
Bugünün akıllı telefonları, bir videonun, dizinin ya da filmin keyfini olabildiğiniz her yerde çıkarmanıza izin veriyor. Ancak küçük ekranlar sizi bazen tatmin etmeyebilir. ViewSonic M1 + ise küçük bir cihaz ve size istediğiniz an büyük bir resim verebilir. Hem de bunu hemen hemen her yerde yapabilir. Biz de bu videomuzda ViewSonic’in oldukça taşınabilir projeksiyonu M1+’ı sizler için detaylı bir şekilde inceliyoruz. Onur Binay/posta.com.tr
05 Mayıs 2020, Salı 13:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstediğiniz yerde büyük bir resim elde etmenin en iyi yolu nedir? 65 inçlik bir televizyon satın alabilirsiniz ama bu size çok pahalıya patlayabilir bu yüzden pek tavsiye etmem.
Öte yandan, taşınabilir bir projektör satın alabilirsiniz. Nispeten daha ucuzlar, çantanıza sığabilirler ve 100 inç'e kadar bir görüntü sunabilirler.
ViewSonic M1+'in iddia ettiği şeyler de bunlar. Peki düşük bir fiyata gerçekten harika bir resim elde edilebilir misiniz?