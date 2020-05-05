İstediğiniz yerde büyük bir resim elde etmenin en iyi yolu nedir? 65 inçlik bir televizyon satın alabilirsiniz ama bu size çok pahalıya patlayabilir bu yüzden pek tavsiye etmem.

Öte yandan, taşınabilir bir projektör satın alabilirsiniz. Nispeten daha ucuzlar, çantanıza sığabilirler ve 100 inç'e kadar bir görüntü sunabilirler.

ViewSonic M1+'in iddia ettiği şeyler de bunlar. Peki düşük bir fiyata gerçekten harika bir resim elde edilebilir misiniz?



