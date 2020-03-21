ViewSonic X10-4K inceleme: Odanızı sinema salonuna çevirin

ViewSonic X10-4K, LED ışık kaynağına sahip taşınabilir kısa mesafeli bir projektör. Hepsi bir arada akıllı sinema sistemi olarak tasarlanmış, yani bir projektör olmasının yanı sıra entegre bir Harman Kardon ses çözümüne de sahip.

Cihaz, hızlı ve rahat bir şekilde kurulabiliyor. Büyük ekran da aksiyonu sunmak için gereken her şeye sahip.

Buna ek olarak X10, bir projektör için şaşırtıcı derecede zarif görünüyor ve ampul yerine LED ışık kaynağı kullanması, lamba tabanlı bir ışıldaktan daha hızlı açılıp kapanabileceği anlamına geliyor. Bu da çok daha uzun bir ömre sahip olduğunun işareti.

Bu yeterli değilse, akıllı yansıtma için Wi-Fi, Amazon Alexa veya Google Asistan üzerinden ses kontrolü desteği de var.





Sehpa üzerinde bile çekici durabilir

ViewSonic X10, sınırlı alana sahip olanlar ya da doğaçlama olarak büyük ekran etkinliği yapmak isteyenler için ideal bir projektör. Kozmetik olarak, aslında bir sehpa üzerinde bıraksanız bile yeterince çekici, biblo gibi durabilir. Kısa mesafeli lensi sayesinde küçük bir odada bile büyük görüntüler elde edebilirsiniz. Bu arada alacağını minimum boyut 30, maksimumu 200 inç.

Ayrıca, son derece portatif ve gerektiğinde otomatik odaklama özelliği sayesinde de kurulumu çok kolay. Ayrıca, hemen çalışmaya başlayacak bazı kullanışlı resim ve ses ön ayarları da içeriyor. Hepsinden iyisi, doygun renklere sahip parlak ve keskin görüntüler sunan LED ışık kaynağı ile resimler etkileyici görünüyor.

Hayal kırıklığı yaratan tek kontrast performansı. En büyük sürpriz ise entegre Harman Kardon ses sisteminin ne kadar iyi ses verdiği. Özel bir dış ses çözümünün yerini alamasa da, daha büyük bir ses sisteminin seçenek olmadığı durumlarda yeterince iyi.

İzlemek istediğiniz ne olursa olsun bu mükemmel projektör sizi bekliyor.

Peki fiyatı ne kadar derseniz, yaklaşık 10 bin 500 TL.





Artıları

Parlak ve keskin görüntüler

Etkili HDR performansı

Mükemmel hareket yönetimi

Şaşırtıcı derecede iyi bir ses sistemi

Uzun ömürlü LED ışık kaynağı

Taşınabilir ve kurulumu kolay

Kapsamlı akıllı özellikler

Şık ve iyi yapılmış





Eksileri

Zayıf siyah seviyeleri ve gölge ayrıntıları

Çözünürlük yerel 4K değil

Giriş gecikmesi bazı oyunlar için çok yüksek