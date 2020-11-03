Vildan Atasever hangi diziyle ekrana dönüyor?
Son olarak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Tek Yürek dizisinde rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever, setlere dönüyor... Atasever, yine TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak...
03 Kasım 2020, Salı 13:56 Son Güncelleme:
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TRT1'in cuma akşamları izleyicisiyle buluşan ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ünlü oyuncu, iddialı diziyle setlere dönüş yapacak. TRT 1'in ES Film imzalı dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna yeni bir isim katıldı.
Son olarak Tek Yürek dizisinde başrol oynayan Vildan Atasever fenomen dönem Payitaht Abdülhamid dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor.
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