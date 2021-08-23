Magazin Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yüzük taktı

Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yüzük taktı

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Vildan Atasever ile Mehmet Erdem yüzük taktı

Evlilik hazırlıkları yaptıkları konuşulan Vildan Atasever ile Mehmet Erdem, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı dikkat çekti.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 08:25 Son Güncelleme:
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Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem’in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkileriyle ilgili evlilik kararı alan çift hayranlarını şaşırtmıştı. 9 Eylül’de nikah masasına oturacakları konuşulan çift, önceki gün Ulus Liv Hospital’da objektife yansıdı.

SONRA KONUŞURUZ

Siyah kombinleriyle dikkat çeken Atasever ile Erdem, görüntülendiklerini fark edince bulundukları yerden uzaklaştı. Kendilerine yöneltilen sorulara “Herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Sonra konuşuruz” diyen çift, taksiye binerek oradan ayrıldı.

Vildan Atasever’in tektaş yüzüğü ve alyansı ile Mehmet Erdem’in alyansı da dikkatlerden kaçmadı. 

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