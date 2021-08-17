Magazin Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor mu?

Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor mu?

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Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor mu?

Vildan Atasever, oyunculuk hayatına adımını attığı ilk rolü ile Altın Portakal ödülü kazanmıştı. Oyunculuk kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda yer alan güzel oyuncu şimdi de Mehmet Erdem ile evlilik haberiyle gündeme geldi.

17 Ağustos 2021, Salı 14:23 Son Güncelleme:
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Vildan Atasever ve Mehmet Erdem arasında çıkan evlilik haberleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Haberin ardından konunun detaylarını öğrenmek isteyen magazin severler, Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor mu? araştırması yapmaya başladı…

VİLDAN ATASEVER KİMDİR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Vildan Atasever, 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu bir ailenin kızı olan Atasever’in 4 kardeşi daha var.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamlayan Vildan Atasever, liseyi Cihangir Koleji'nde okudu. Tiyatro oyunculuğuna ise 15 yaşında iken amatör olarak başladı.

İsmail Hacıoğlu ile 2010 yılında evlenen Vildan Atasever, 4,5 yıl evli kaldıktan sonra 21 Ocak 2015 tarihinde karşılıklı anlaşmayla boşandı.

Vildan Atasever, ilk oyunculuğunu Perihan Mağden'in yazdığı, Kutluğ Ataman'ın yönettiği ve farklı sosyal sınıflardan gelen iki genç kızın yakınlaşmasını konu alan İki Genç Kız filminde oynadığı Handan rolüyle yaptı. Bu ilk filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı. İlk filminde bu önemli ödülü alması oldukça tartışıldı. Daha sonra Kurtlar Vadisi isimli dizide rol aldı.

Kadın İsterse isimli komedi dizisinde Hülya Avşar'ın kızını canlandıran Vildan Atasever, sonrasında 2006 yılında gösterime giren Kader isimli filmde rol aldı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Ardından Bıçak Sırtı ve Yaralı Yürek gibi televizyon dizilerinde rol alan güzel oyuncu, Show TV'de yayınlanan Gece Sesleri adlı dizide yer aldı. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde Ata Demirer'le başrolü paylaştı ve film 1 milyon 423.000 kişi tarafından izlendi.

Vildan Atasever sonrasında;

ATV'de yayınlanan Samanyolu dizisinde Özcan Deniz'le beraber

TRT 1'de yayınlanan Başrolde Aşk dizisinde,

TRT'de yayınlanan Osmanlı Tokadı dizisinde,

Kanal D'de yayınlanan Yaz'ın Öyküsü dizisinde

Klavye Delikanlıları adlı dizide ve

TRT'de Tek Yürek adlı dizide rol aldı.

VİLDAN ATASEVER VE MEHMET ERDEM EVLENİYOR MU?

Magazin D'nin haberine göre; Mehmet Erdem ile Vildan Atasever'in 9 Eylül 2021'de İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşecek düğünle evlenecekler.

 

 

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