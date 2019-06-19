Villa diye bir avuç toprak aldı...

Kerville Holness, 177 bin dolar değerindeki bir villayı satın aldığını sandı. Eve gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

19 Haziran 2019, Çarşamba 20:52
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Villa diye bir avuç toprak aldı...

ABD Florida’da yaşayan Kerville Holness, internetten gayrımenkul açık artırmasına katıldı.

177 bin dolar değerindeki bir villayı 9 bin 100 dolara satın aldığını sandı.

PARASINI GERİ İSTEDİ

Evi görmeye gittiğinde sadece 10 metrelik bir toprak parçası gösterdiler.

Parasını geri istedi. Ancak müzayede evi, alıcının bilgileri eksik okuduğunu söyleyerek isteğini reddetti.


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