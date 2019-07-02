Villada cinayet! Ünlü iş adamının kardeşi konuştu

Başakşehir, Bahçeşehir 1. Kısım Ardıç Caddesi’nde bir villadan dün sabah saat 08.30 sıralarında duyulan silah sesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden polis ekipleri, Şükran Cantaş’ı (57) yatak odasında başından vurulmuş olarak buldu. Çanta şirketi olan aş adamı eşi Turgay Cantaş (62) da yatağın yanında pompalı tüfeğe sarılı şekilde başından vurulmuş olarak cesedi bulundu.

Ailesiyle birlikte villada yaşayan oğulları ve ifadesine başvurulan oğulları B.C.’nin “Sabah saatlerinde bir el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra babam odama geldi. Mermi aldı. Daha sonra çıktı. Çıkarken ‘Oğlum beni affet’ dedi. Daha sonra bir el daha silah sesi duydum” dediği belirtildi.

‘TEDAVI GÖRÜYORDU’

Polisin bilgisine başvurduğu Turgay Cantaş’ın kardeşi İ.C.’nin de “Kardeşim yaklaşık 10 yıldır bir psikiyatri kliniğinde tedavi görmekteydi. Bu rahatsızlığa bağlı olarak ilaç da kullanıyordu. İşlerimiz iyiydi, bir sorun yoktu. Eşiyle de bir problemi yoktu. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum” dediği öğrenildi. belirtildi.

‘YARIN YAZLIĞA GİDECEKTİK’

Çiftin aile dostları olduğunu söyleyen Sevinç Gülnihal, “Turgay’ı çocukluğundan beri tanırım. Turgay da eşi de çok iyi bir insandı. Örnek bir aileydi. Devamlı tatile beraber giderdik. Ç Yarın hep beraber Silivri’ye yazlığa gidecektik. Hayata bağlı insanlardı. Duyunca şoke oldum” diye konuştu. Pompalı tüfeğe incelenmek üzere el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Çetin AYDIN/Hürriyet- DHA