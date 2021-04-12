Darıca'daki lüks bir villada yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi polise ekip otosu içerisinde 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti. Polis memurunun ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyuluyor. CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ’ın özel haberi.





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Kocaeli Darıca'da lüks bir villada parti yapıldığı ihbarı yapıldı. Darıca Emniyet Müdürü Şahaser Şen, ihbar edilen resim ve ismi yüz tanıma sisteminden geçirdi. Resimdeki kişinin, ihbar edilen isimli kişi olmadığı, resimdeki kişinin aranan azılı bir suçlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine villaya sivil ekipler gönderildi. Pusu atıldı. adam villadan çıkar çıkmaz gözaltına alındı. Adam ekip otosu içerisinde, polise 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti.





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Polis memurunun ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyuluyor. Kadın Emniyet Müdürü Şahaser Şen ve ekibine takdir belgesi verildi. CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ haberin detaylarını canlı yayında anlattı.







