Futbol Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Futbol

Villarreal-Karabağ maçı ertelendi

Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

08 Aralık 2020, Salı 20:03 Son Güncelleme:
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Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi. Villarreal Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Karabağ'ın maç için gereken asgari oyuncu sayısına ulaşamaması sebebiyle mücadele, planlandığı gibi 10 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanamayacak.

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Son müsabakalar öncesi Villarreal, I Grubu liderliğini garantilemiş, Karabağ'ın ise gruptan çıkma şansı kalmamıştı.

AA


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