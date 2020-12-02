Futbol Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol

Villarreal, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Sivas'ta DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 22:09 Son Güncelleme:
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Teknik Direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

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İspanya ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

SİVAS (İHA)


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