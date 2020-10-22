Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bugün Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor, İspanya'da yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
22 Ekim 2020, Perşembe 01:19 Son Güncelleme:
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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı için dün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip El Madrigal Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. TSİ 21.00'de Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.
Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Villarreal FC ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim akşamı TSİ 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.
İHA