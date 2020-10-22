Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavı için dün Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip El Madrigal Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. TSİ 21.00'de Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyeme başladı.

Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villarreal FC ile Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 22 Ekim akşamı TSİ 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayımlanacak.

İHA