Villasız kalmak istemeyen tatilciler yerlerini şimdiden ayırtıyor

Türkiye’nin bacasız sanayisi turizm sektörü geçen yıl Tuik verilerine göre yüzde 70’lik bir gelir kaybına uğrarken, salgın sürecinde kalabalıktan uzak, izole ve güvenilir tatil geçirmek isteyenlerin tercihinin yıl boyunca kiralık villalar olduğuna değinen Hellovillam kurucusu Sercan Korkuç, Aralık 2020-Ocak 2021 döneminde geçen yılın ayını dönemine kıyasla göre erken rezervasyonlarda yüzde 84’lük bir artış olduğunu belirtti.

Villasız kalmak istemeyen tatilciler erken rezervasyona yöneldi

Sercan Korkuç: geçen yaz Mayıs – Temmuz döneminde bir önceki yıla göre rezervasyon talebi yüzde 700’lük artış göstermişti. 2021 yaz dönemi için erken davranmak isteyen tatilciler, yaz döneminde villasız kalmamak için şimdiden yerlerini ayırtmak istiyorlar. Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce villa portföyü ile kiralık villa hizmeti sunan Hellovillam, pandemi döneminde yapılabilecek her zevke ve bütçeye yönelik güvenilir izole konaklama seçeneği sunuyor. Sadece misafirlere özel villalarda ev konforu ve bir villanın lüksünü bir arada bulmak mümkün. Misafirlerimizin talebine istinaden, konaklama öncesi düzenli şekilde temizliği yapılmış ve dezenfekte edilmiş bir ortamda, akla gelebilecek tüm imkanları barındıran inanılmaz bir konaklama hizmeti veriliyor. Korunaklı, lüks, modern ya da doğayla baş başa gibi çok farklı tarzlarda seçeneklerin olması, tüm kullanıcı beklentilerini karşılayacak şekilde sunuluyor” dedi.

Kış tatilinin gözde rotası Sapanca

İstanbul’a yakın tatil rotaları arasında yer alan Sapanca; dinlenmek, doğada vakit geçirmek, sevdikleri ile keyifli zaman geçirmek ya da romantik bir tatil planlayanlar için tüm sezonlarda en ideal konaklama seçeneklerden biri haline geldi. Sapanca konaklamaları çevre iller tarafından sık sık tercih edilirken en çok ziyaret ise İstanbul’dan yapılıyor.

Kış tatili için misafirlerin kiralık villaları tercih ettiğini, özellikle İstanbul’a yakın mesafede bulunan Sapanca’nın en çok tercih edilen gözde yerlerden biri olduğuna değinen Korkuç, “Sapanca’nın doğası, yazın ayrı kışın ayrı güzellikler barındırıyor. Bu nedenle Sapanca doğası gereği hem çok romantik hem de çok dinlendirici huzurlu bir tatil seçeneği haline geliyor. Çevre iller tarafından yoğun ilgi gören Sapanca’nın en çok ziyaretçisi ise İstanbul’dan oluyor. İstanbul ile Sapanca arasında yaklaşık 1,5 saatlik bir mesafe bulunuyor. Pandemi sürecinde ruhen toparlanmak ve rahatlamak isteyen konuklarımızın birçoğu özellikle İstanbul’dan geliyor. Hafta sonunu Sapanca’nın en güzel mevkilerinde yer alan villalarımızda tabiatla baş başa geçiriyor” dedi.