Vin Diesel’li Bloodshot’tan yeni bir fragman geldi

Marvel ve DC’nin çizgi roman uyarlamaları beyazperdeyi domine ederken diğer çizgi roman şirketleri de eli boşdurmuyor. Amerika merkezli Valiant Comics uyarlaması Bloodshot’ın da filmi geliyor. Üstelik başrolü de bir hayli tanıdık bir isim: Vin Diesel.

Vin Diesel’in öldükten sonra nanoteknoloji sayesinde diriltilen bir denizciyi canlandırdığı film, 13 Mart 2020 tarihinde, “Durdurulamaz Güç” adıyla sinemalarda.

Oyuncu kadrosunda Vin Diesel’in yanı sıra Eiza Gonzales, Sam Heughan, Guy Pearce ve Talulah Riley bulunan filmin yönetmenliğini ise daha önce Avengers: Age of Ultron (Yenilmezler: Ultron Çağı) filminin görsel efektlerini yapan ve ilk yönetmenlik tecrübesi olan Dave Wilson üstlenecek.