  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Vinç kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Vinç kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yüksek gerilim hattını onarımı sırasında yaşanan iş makinesi kazasında işçilerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Yaralı işçi tedavi altına alındı

04 Ekim 2018, Perşembe 22:58
A A

Şırnak'ta Silopi’ye 5 kilometre uzaklıktaki termik santrale ait hasar gören elektrik direğinin onarımı için yapılan çalışma sırasında vincin halatının kopması sonucu işçilerden Bilal Usta (42) yaşamını yitirdi.

Aynı kazada yaralanan 58 yaşındaki Şahin Usta ise ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Olayda ölen işçinin cenazesi cenaze aracı ile memleketi Ordu’ya gönderildi.

Yaralı Şahin Usta’nın tedavisi ise hastanede devam ediyor. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.