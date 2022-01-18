Futbol Vincent Aboubakar durdurulamıyor: 3 maç 5 gol

Vincent Aboubakar durdurulamıyor: 3 maç 5 gol

Futbol

Vincent Aboubakar durdurulamıyor: 3 maç 5 gol

Afrika Uluslar Kupası'nın favorilerinden Kamerun, Yeşil Burun Adaları ile 1-1 berabere kaldı. Kamerun'un tek gol yine Vincent Aboubakar'dan geldi. Aboubakar 3 maçta 5 gole ulaştı.

18 Ocak 2022, Salı 10:40 Son Güncelleme:
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Kamerun karşılaşmada 39. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile öne geçti. Yeşil Burun Adaları ise bu gole bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giyen Garry Rodrigues'in attığı golle 53. dakikada karşılık verdi.

Vincent Aboubakar, attığı bu golle turnuvada 3 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

Bu sonucun ardından Kamerun, grubunu 7 puanla tamamladı ve bir üst tura yükseldi. 4 puanı bulunan Yeşil Burun Adaları ise son 16 turuna kalabilmek için 6 grup içinde en iyi dört üçüncü takım arasına girmeye bekleyecek.

Milliyet

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