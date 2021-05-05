Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayamayacak

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, 8 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Diğer yandan Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray Çarşamba günü galibiyet aldılar ve şampiyonluk tacı arayışında hiçbir yer bırakmadılar. Hafta içi sonuçlarla Beşiktaş, 37 maçta 81 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alırken, Galatasaray 75 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligin 40. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maç 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.



